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08:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следственный комитет заинтересовался смертью женщины в больнице

В марте 2016 году пациентка больницы умерла, её супруг пытается отсудить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, теперь медицинское учреждение проверят правоохранители.

Следственный комитет заинтересовался смертью женщины в больнице, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

В марте 2016 года 33-летняя женщина находилась в городской клинической больнице № 11 с заболеванием легких. 14 марта женщина умерла. Супруг погибшей обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в 3 миллиона рублей.

Теперь сотрудники СК проводят процессуальную проверку медицинского учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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