Следственный комитет заинтересовался смертью женщины в больнице
В марте 2016 году пациентка больницы умерла, её супруг пытается отсудить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, теперь медицинское учреждение проверят правоохранители.
В марте 2016 году пациентка больницы умерла, её супруг пытается отсудить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, теперь медицинское учреждение проверят правоохранители.
Следственный комитет заинтересовался смертью женщины в больнице, об этом сообщает
В марте 2016 года 33-летняя женщина находилась в городской клинической больнице № 11 с заболеванием легких. 14 марта женщина умерла. Супруг погибшей обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в 3 миллиона рублей.
Теперь сотрудники СК проводят процессуальную проверку медицинского учреждения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.