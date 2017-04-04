Следственный комитет заинтересовался смертью женщины в больнице, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

В марте 2016 года 33-летняя женщина находилась в городской клинической больнице № 11 с заболеванием легких. 14 марта женщина умерла. Супруг погибшей обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в 3 миллиона рублей.

Теперь сотрудники СК проводят процессуальную проверку медицинского учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.