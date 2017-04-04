Омичи выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Санкт-Петербурге

В письме — слова соболезнования жителям северной столицы, потерявшим в трагедии 3 апреля своих родных и близких:

«Уважаемый Георгий Сергеевич! Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. В Омской области новость об этой ужасной трагедии, приведшей к человеческим жертвам, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Родным и близким погибших — слова нашей поддержки и сочувствия. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Сил Вам и выдержки в этот тяжелый час», — сказано в телеграмме.

Стоит отметить, что к соболезнованиям присоединились и крупные омские паблики.

«Омск с вами», — пишет группа Омск ВК.