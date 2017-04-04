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08:07 (мск), источник: СуперОмск

Омичи выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Санкт-Петербурге

Глава региона Виктор Назаров направил телеграмму на имя Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

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В письме — слова соболезнования жителям северной столицы, потерявшим в трагедии 3 апреля своих родных и близких:

«Уважаемый Георгий Сергеевич! Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. В Омской области новость об этой ужасной трагедии, приведшей к человеческим жертвам, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Родным и близким погибших — слова нашей поддержки и сочувствия. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Сил Вам и выдержки в этот тяжелый час», — сказано в телеграмме.

Стоит отметить, что к соболезнованиям присоединились и крупные омские паблики.

«Омск с вами», — пишет группа Омск ВК.

В свою очередь паблик Омск Live оставил соболезнования в закрепленной записи.

Сегодня вся страна шлет слова скорби Санкт-Петербургу, где вчера прогремел взрыв в вагоне метро. Взрыв произошел на перегоне, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в результате ЧП 11 человек погибли, 45 были госпитализированы. По предварительной версии, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник.

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