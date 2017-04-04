Омичи выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Санкт-Петербурге
Глава региона Виктор Назаров направил телеграмму на имя Губернатора
Глава региона Виктор Назаров направил телеграмму на имя Губернатора
В письме — слова соболезнования жителям северной столицы, потерявшим в трагедии 3 апреля своих родных и близких:
«Уважаемый Георгий Сергеевич! Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в метрополитене
Стоит отметить, что к соболезнованиям присоединились и крупные омские паблики.
«Омск с вами», — пишет группа Омск ВК.
В свою очередь паблик Омск Live оставил соболезнования в закрепленной записи.
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