В Уфе автоледи сбила пенсионерку на перекрестке

Предварительно, 79-летняя женщина переходила дорогу в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Гоголя, когда ее сбила 22-летняя автоледи. В результате пострадавшая с травмами госпиталиизрована.

Всего за сутки зарегестрировано 4 ДТП, в них 4 человека пострадали. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.