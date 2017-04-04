В Уфе автоледи сбила пенсионерку на перекрестке
В Уфе автоледи сбила пенсионерку, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
В Уфе автоледи сбила пенсионерку, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
Предварительно, 79-летняя женщина переходила дорогу в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Гоголя, когда ее сбила 22-летняя автоледи. В результате пострадавшая с травмами госпиталиизрована.
Всего за сутки зарегестрировано 4 ДТП, в них 4 человека пострадали. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.