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06:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе автоледи сбила пенсионерку на перекрестке

В Уфе автоледи сбила пенсионерку, сообщает УГИБДД МВД по РБ.

Предварительно, 79-летняя женщина переходила дорогу в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Гоголя, когда ее сбила 22-летняя автоледи. В результате пострадавшая с травмами госпиталиизрована.

Всего за сутки зарегестрировано 4 ДТП, в них 4 человека пострадали. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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