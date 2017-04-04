Предполагаемый смертник Максим Арышев сам мог оказаться жертвой теракта

Максим Арышев — студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета, главный корпус которого располагается на набережной канала Грибоедова. 3 апреля в 14.15 у Арышева закончилась третья пара; на четвертую молодой человек решил не идти.

«После третьей пары он пошел как обычно до станции метро Невский Проспект, он всегда туда ходит», — рассказал Открытой России Юрий Романов, одногруппник Арышева.

«С другим одногруппником мы пошли до станции Гостиный Двор. Получается, мы сели с Максимом в один поезд, но в разные вагоны — он обычно садится в начало, а я был где-то в конце. Почему-то мне захотелось выйти на Сенной, я вышел, и через 10 секунд услышал взрыв», — говорит Романов.

По данным «Ъ», взрыв произошел во втором вагоне. Вероятно, в нем и ехал Арышев; его близость к эпицентру взрыва и позволила источникам «Фонтанки» предположить причастность молодого человека к преступлению.

Страница Максима «Вконтакте» выдает в нем обыкновенного студента. «Он был общительный, шутил, ничего подозрительного в нем не было. 3 апреля я здоровался с ним за руку, он был абсолютно обычный», — говорит Романов.