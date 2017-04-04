Предполагаемый смертник Максим Арышев сам мог оказаться жертвой теракта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — «Фонтанка» назвала имя предполагаемого смертника, устроившего взрывы в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — «Фонтанка» назвала имя предполагаемого смертника, устроившего взрывы в
Максим Арышев — студент третьего курса
«После третьей пары он пошел как обычно до станции метро Невский Проспект, он всегда туда ходит», — рассказал Открытой России Юрий Романов, одногруппник Арышева.
«С другим одногруппником мы пошли до станции Гостиный Двор. Получается, мы сели с Максимом в один поезд, но в разные вагоны — он обычно садится в начало, а я был
По данным «Ъ», взрыв произошел во втором вагоне. Вероятно, в нем и ехал Арышев; его близость к эпицентру взрыва и позволила источникам «Фонтанки» предположить причастность молодого человека к преступлению.
Страница Максима «Вконтакте» выдает в нем обыкновенного студента. «Он был общительный, шутил, ничего подозрительного в нем не было. 3 апреля я здоровался с ним за руку, он был абсолютно обычный», — говорит Романов.
Он также отмечает, что Максим не похож на человека, которого СМИ, ссылаясь на фотографии с камер наблюдения, называют исполнителем теракта. «На нем даже куртка была другого цвета, серая такая, как пиджак. Это абсолютно точно не он».
Сервис «Яндекс. Метро» оценивает время пути от станции «Невский Проспект» до станции «Площадь Восстания», где была заложена вторая бомба (по одной из предварительных версий это сделал один человек) в 7 минут; пешком — около двадцати минут. Таким образом, Арышев бы не смог заложить взрывное устройство на «Площади Восстания», а затем вернуться на синюю ветку и успеть сесть в один поезд с Романовым.
Ранее появившуюся информацию о возможном участии казахстанца в теракте в метро
«Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в
Напомним, взрыв произошел днем 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Национальный антитеррористический комитет сообщил о девяти погибших, городская администрация — о 10. Не менее 20 человек были ранены, двое из них позднее скончались. Власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.
Еще одно несработавшее взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обнаружено на станции «Площадь Восстания».