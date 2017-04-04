Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Назвавший Путина убийцей ведущий отдал $13 млн коллегам
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
07:12 (мск), источник: Kazinform

Предполагаемый смертник Максим Арышев сам мог оказаться жертвой теракта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — «Фонтанка» назвала имя предполагаемого смертника, устроившего взрывы в Санкт-Петербургском метро 3 апреля. По версии издания им оказался 22-летний уроженец Казахстана Максим Арышев. Открытая Россия изучила страницы молодого человека в социальных сетях, поговорила с его одногруппником и пришла к выводу, что Максим, вероятнее всего, был жертвой, а не исполнителем преступления.

Источник: Kazinform

Максим Арышев — студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета, главный корпус которого располагается на набережной канала Грибоедова. 3 апреля в 14.15 у Арышева закончилась третья пара; на четвертую молодой человек решил не идти.

Читайте также
Источник: личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена

«После третьей пары он пошел как обычно до станции метро Невский Проспект, он всегда туда ходит», — рассказал Открытой России Юрий Романов, одногруппник Арышева.

«С другим одногруппником мы пошли до станции Гостиный Двор. Получается, мы сели с Максимом в один поезд, но в разные вагоны — он обычно садится в начало, а я был где-то в конце. Почему-то мне захотелось выйти на Сенной, я вышел, и через 10 секунд услышал взрыв», — говорит Романов.

По данным «Ъ», взрыв произошел во втором вагоне. Вероятно, в нем и ехал Арышев; его близость к эпицентру взрыва и позволила источникам «Фонтанки» предположить причастность молодого человека к преступлению.

Страница Максима «Вконтакте» выдает в нем обыкновенного студента. «Он был общительный, шутил, ничего подозрительного в нем не было. 3 апреля я здоровался с ним за руку, он был абсолютно обычный», — говорит Романов.

Читайте также
МЧС сообщило о 51 госпитализированном после взрыва в петербургском метро

Он также отмечает, что Максим не похож на человека, которого СМИ, ссылаясь на фотографии с камер наблюдения, называют исполнителем теракта. «На нем даже куртка была другого цвета, серая такая, как пиджак. Это абсолютно точно не он».

Сервис «Яндекс. Метро» оценивает время пути от станции «Невский Проспект» до станции «Площадь Восстания», где была заложена вторая бомба (по одной из предварительных версий это сделал один человек) в 7 минут; пешком — около двадцати минут. Таким образом, Арышев бы не смог заложить взрывное устройство на «Площади Восстания», а затем вернуться на синюю ветку и успеть сесть в один поезд с Романовым.

Ранее появившуюся информацию о возможном участии казахстанца в теракте в метро Санкт-Петербурга прокомментировал на своей странице в Фейсбук руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, взрыв произошел днем 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Национальный антитеррористический комитет сообщил о девяти погибших, городская администрация — о 10. Не менее 20 человек были ранены, двое из них позднее скончались. Власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.

Еще одно несработавшее взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обнаружено на станции «Площадь Восстания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность смертника в метро предварительно установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь