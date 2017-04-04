Екатеринбуржцы почтили память погибших в Санкт-Петербурге
Жертвами теракта стали 11 человек.
Жертвами теракта стали 11 человек.
В Екатеринбурге в память о погибших во время теракта в
Кроме того, они несли цветы и свечи к бюсту Петра Первого в Историческом сквере. «Ничего более питерского у нас в городе нет», — пояснил в своем Фейсбуке Федор Крашенинников, организовавший акцию.
4 апреля пользователи соцсетей предлагают устроить мемориал в память о жертвах еще и в вестибюле станции метро «Площадь 1905 года», передает «Уралинформбюро».
Взрыв в подземке
После трагедии в Свердловской области на вокзалах, в аэропорту и подземке усилили меры безопасности.