Начался судебный процесс над экс-гендиректором ФК «Актобе»
В Актобе начался судебный процесс над бывшим генеральным директором футбольного клуба «Актобе» Дмитрием Васильевым и
В Актобе начался судебный процесс над бывшим генеральным директором футбольного клуба «Актобе» Дмитрием Васильевым и
По данным прокурора Елубека Таласова, Маханов в период с марта по сентябрь 2016 года по договорам государственных закупок беспрепятственно перечислил общие денежные средства в размере один миллиард 665 миллионов 679 тысяч тенге.
Бюджетные деньги уводили под видом выплаты заработной платы. Так
Оба подсудимых не согласны с обвинениями. В качестве потерпевших на суде ― областное управление финансов.
«Предъявленные обвинения надуманы, сфабрикованы стороной обвинения, что мы докажем в судебном процессе», ― заявил Д. Васильев.