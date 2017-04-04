Начался судебный процесс над экс-гендиректором ФК «Актобе»

По данным прокурора Елубека Таласова, Маханов в период с марта по сентябрь 2016 года по договорам государственных закупок беспрепятственно перечислил общие денежные средства в размере один миллиард 665 миллионов 679 тысяч тенге.

Бюджетные деньги уводили под видом выплаты заработной платы. Так экс-чиновник Искандер Маханов заключил трудовой договор с руководителем футбольного клуба «Актобе» Дмитрием Васильевым, назначив ему оклад в 4 миллиона тенге. То есть, почти в 10 раз больше, чем у его предшественников. Таким образом, Васильеву необоснованно выплачено 36 миллионов тенге, считает прокурор.

Оба подсудимых не согласны с обвинениями. В качестве потерпевших на суде ― областное управление финансов.

«Предъявленные обвинения надуманы, сфабрикованы стороной обвинения, что мы докажем в судебном процессе», ― заявил Д. Васильев.