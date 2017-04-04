Закрытые из-за бесхозного предмета две станции метро Петербурга вновь заработали
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Станции петербургской подземки «Девяткино» и «Гражданский проспект» открылись после проверки
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Станции петербургской подземки «Девяткино» и «Гражданский проспект» открылись после проверки
«Обе станции открыты после проверки в 6:38», — сообщила
Как сообщалось, в 6:20 на перегоне «Гражданский проспект» — «Девяткино» на первом пути был обнаружен бесхозный предмет. Обе станции были закрыты.
В остальном петербургское метро начало день в обычном рабочем режиме.
Ранее сообщалось, что некоторые станции не будут работать.