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07:15 (мск), источник: Интерфакс

Закрытые из-за бесхозного предмета две станции метро Петербурга вновь заработали

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Станции петербургской подземки «Девяткино» и «Гражданский проспект» открылись после проверки из-за бесхозного предмета утром во вторник.

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В Петербурге две станции метро закрыты из-за бесхозного предмета

«Обе станции открыты после проверки в 6:38», — сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Как сообщалось, в 6:20 на перегоне «Гражданский проспект» — «Девяткино» на первом пути был обнаружен бесхозный предмет. Обе станции были закрыты.

В остальном петербургское метро начало день в обычном рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что некоторые станции не будут работать.

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