Нетрезвая автоледи сбила южноуральца

Аварию зафиксировали на перекрестке улиц Пятилетки и Худякова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ночью иномарка сбила мужчину 1988 года рождения, стоявшего на обочине. За рулем находилась автоледи. Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу.

«Женщина не справилась с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.