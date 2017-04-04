Нетрезвая автоледи сбила южноуральца
ДТП, в результате которого пострадал пешеход, произошло в Верхнем Уфалее.
ДТП, в результате которого пострадал пешеход, произошло в Верхнем Уфалее.
Аварию зафиксировали на перекрестке улиц Пятилетки и Худякова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Ночью иномарка сбила мужчину 1988 года рождения, стоявшего на обочине. За рулем находилась автоледи. Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу.
«Женщина не справилась с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.