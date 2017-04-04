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07:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Нетрезвая автоледи сбила южноуральца

ДТП, в результате которого пострадал пешеход, произошло в Верхнем Уфалее.

Аварию зафиксировали на перекрестке улиц Пятилетки и Худякова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ночью иномарка сбила мужчину 1988 года рождения, стоявшего на обочине. За рулем находилась автоледи. Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу.

«Женщина не справилась с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.

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