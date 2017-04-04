Суд оставил без изменения приговор экс-главе ЦУМа, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Адвокаты осужденного предпринимателя просили оправдания подзащитного, однако судебная коллегия им в этом отказала и оставила приговор нижестоящего суда без изменения. Представитель осужденного бизнесмена сообщил о намерении добиваться отмены приговора в облсуде и в вышестоящих инстанциях.

Напомним, Юрий Глазычев был осужден на 5,5 лет общего режима за мошенничество почти на миллиард рублей.

В 2007 году мэрия Новосибирска выставила на аукцион 100% акций ЦУМа. Победителем стала компания «Силуэт-Н», подконтрольная господину Глазычеву и его партнеру Владимиру Ефименко. «Силуэт-Н» предложила за ГУМ 1,2 млрд рублей. Деньги — 977,5 млн рублей — взяли в кредит у банка УРАЛСИБ. Гарантией возврата заемной суммы было имущество компании «Сиинто», в которой консолидировали активы ЦУМа. Заемщик сделал несколько платежей, а затем пропал.

По данным обвинительного заключения, в банк якобы был предоставлен пакет документов о компании «Сиинто» с ложными сведениями. Оказалось, что сама компания была собственником фондов ЦУМа в нарушение закона об акционерных обществах.

Вернуть банку долг за счет продажи акций ЦУМа не удалось — они сильно подешевели. Сумма ущерба оценивалась в 950 млн рублей.