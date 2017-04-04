Суд оставил без изменения приговор экс-главе ЦУМа
Ранее Юрий Глазычев был осужден на 5,5 лет общего режима за мошенничество почти на миллиард рублей.
Ранее Юрий Глазычев был осужден на 5,5 лет общего режима за мошенничество почти на миллиард рублей.
Суд оставил без изменения приговор
Адвокаты осужденного предпринимателя просили оправдания подзащитного, однако судебная коллегия им в этом отказала и оставила приговор нижестоящего суда без изменения. Представитель осужденного бизнесмена сообщил о намерении добиваться отмены приговора в облсуде и в вышестоящих инстанциях.
Напомним, Юрий Глазычев был осужден на 5,5 лет общего режима за мошенничество почти на миллиард рублей.
В 2007 году мэрия Новосибирска выставила на аукцион 100% акций ЦУМа. Победителем стала компания «Силуэт-Н», подконтрольная господину Глазычеву и его партнеру Владимиру Ефименко. «Силуэт-Н» предложила за ГУМ 1,2 млрд рублей. Деньги — 977,5 млн рублей — взяли в кредит у банка УРАЛСИБ. Гарантией возврата заемной суммы было имущество компании «Сиинто», в которой консолидировали активы ЦУМа. Заемщик сделал несколько платежей, а затем пропал.
По данным обвинительного заключения, в банк якобы был предоставлен пакет документов о компании «Сиинто» с ложными сведениями. Оказалось, что сама компания была собственником фондов ЦУМа в нарушение закона об акционерных обществах.
Вернуть банку долг за счет продажи акций ЦУМа не удалось — они сильно подешевели. Сумма ущерба оценивалась в 950 млн рублей.