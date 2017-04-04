Источник сообщил о задержании главы Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Утром его этапировали в Москву
Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.
Агентство пока не располагает официальными комментариями.
Других подробностей не приводится.