Приморский эксперт рассказал, как вести себя при угрозе теракта

Корреспондент ИА «Дейта» выяснил, что необходимо делать, если обнаружен подозрительный посторонний предмет? Об этом — мнение эксперта Приморского регионального штаба ОНФ по вопросам патриотического воспитания, работе с ветеранскими организациями и социального обеспечения военнослужащих, подполковника запаса ФСБ Сергея Косенко. Правила поведения при подобных происшествиях должен знать каждый, независимо от того, где проживает.

«Напомню, первый теракт случился еще в советское время, в 1977 года, в Москве, но тогда никаких террористических угроз нынешнего времени не было, затем был 1996 год, 2004, когда она стала реальной и террористической угрозе необходимо быть готовым — знать первые правила, как себя вести и что делать.

Например, если человек непосредственно оказался в эпицентре — падать на землю и, максимально сжавшись, закрыть голову руками. Если находитесь в толпе, то постараться не допускать паники и давки, наоборот, постараться успокоить окружающих, что поможет избежать дополнительных жертв.

Первый и основной совет — контролировать ситуацию вокруг себя, особенно, если находитесь в людных местах — остановках общественного транспорта, автовокзалах и аэропортах, спортивных или зрелищных мероприятиях.

Конечно, не призываю всех ходить и оглядываться по сторонам, но проявлять бдительность и не игнорировать оставленные бесхозные предметы — необходимо.

Если такой подозрительный предмет обнаружен — не пытайтесь самостоятельно трогать его или посмотреть — а что там лежит? Вначале спросите у окружающих — кто оставил сумку, пакет, коробку и так далее. Не получив ответа, сообщите о находке.

В автобусе, троллейбусе или трамвае — водителю, в вагонах электропоездов об этом необходимо сообщить машинисту, нажав специальную, желтую кнопку связи, которая находится в начале каждого вагона любой электрички. Также необходимо сообщить номер вагона и место расположения предмета.

Эксперт пояснил, что только в фильмах есть подозрительное «тикание» или торчащие провода из чёрного свертка с надписью «бомба». В реальности самодельное взрывное устройство может быть замаскированно под коробку, дамскую сумочку, ящик или корзину с фруктами. Просто надо запомнить правило — чужой, кем-то оставленный без присмотра предмет ни в коем случае трогать нельзя.

«Что еще немаловажно, на мой взгляд? — отметил Сергей Косенко, — знания по оказанию первой медициной помощи. Как, например, остановить кровь? К тому же, не каждый носит с собой бинт или жгут. В подобных ситуациях многие просто забывают, что есть множество подручных предметов, с помощью которых это можно сделать: вместо бинта использовать любую часть одежды, а вместо жгута перетянуть рану ремешком от дамской сумочки, например.

Это несложные правила, но если о них знать, то в момент возможной опасности они могут спасти жизнь.

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, в Санкт-Петербурге, врачи уже показали «начинку» взрывного устройства, которое унесло больше десяти жизней: из тел погибших были извлечены подшипники и саморезы. Многим пострадавшим сейчас проводят операции, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда метро, который следовал от остановки «Сенная площадь» до станции метро «Технологический институт». Это — так называемый «пересадочный узел», центр города, где всегда многолюдно.

В первые минуты раненных выносили из вагона другие пассажиры, для эвакуации пострадавших были задействованы не только машины скорой помощи, но и вертолеты санитарной авиации. После прогремевшего взрыва метро закрыли, а через двадцать минут на другой станции подземки «Площадь Восстания», было обнаружено еще одно самодельное устройство, замаскированное под огнетушитель. Региональное управление ФСБ сообщает, что оно также было начинено поражающими элементами.

Таким образом, силовикам удалось предотвратить второй взрыв, который планировался также на одной из самых многолюдных станций санкт-петербургской подземки.

В настоящее время продолжат работу следователи СКР и ФСБ. Взрыв в северной столице был квалифицирован как теракт. В городе объявлен траур.

Инна Эстрина.