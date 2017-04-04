Житель Омской области жестоко убил продавца-инвалида, а награбленное отдал возлюбленной
Трагедия разыгралась 20 января в селе Колосовка. 30-летний безработный Александр Алгазин, будучи пьяным, решил ограбить находящийся вблизи его дома магазин.
Трагедия разыгралась 20 января в селе Колосовка. 30-летний безработный Александр Алгазин, будучи пьяным, решил ограбить находящийся вблизи его дома магазин.
При этом Алгазину было достоверно известно, что в магазине продавцом работает его
Днем в магазине посетителе не было и Алгазин пришел на дело. Он принес с собой молоток и нанес продавцу многочисленные удары по телу. От травм пострадавший скончался через три часа в больнице.
«Убедившись в том, что продавец не сможет ему помешать, Алгазин похитил из магазина продукты питания и предметы одежды на общую сумму 8,6 тыс. руб., которые отдал своей сожительнице, пояснив, что купил их за возвращенный долг. Вину в совершении преступления Алгазин признал полностью», — уточняет
Первый заместитель прокурора области Омской области 3 апреля 2017 года утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Алгазина. Органами предварительного расследования он обвиняется по следующим статьям: п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. А сегодня, 4 апреля, уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу.