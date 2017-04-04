В Житомире горел полигон бытовых отходов: опубликованы фото с места пожара

Об этом пишет пресс-служба Житомирского городского совета.

По предварительной информации, поджег устроили неизвестные молодые люди спортивной внешности. Сразу на место происшествия прибыла охрана объекта и вызвала полицию и пожарных.

Отмечается, что пылало около 20 соток мусора полигона со стороны города.

Пожар пытались потушить силами пожарных и работников полигона, которые имеют специальное оборудование.

«То, что это поджог — сомнений нет. Причину таких действий должна найти полиция», — прокомментировал руководитель КП «АТП 0628» Сергей Колесник.

Отметим, что Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века. На сегодняшний день там захоронено 13,3 млн кубометров мусора.