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08:50 (мск), источник: АиФ Омск

Омская журналистка находилась в метро Петербурга во время взрыва

К счастью, девушка не пострадала.

16
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16
фотографий
16
фотографий

Омская журналистка находилась в метро Петербурга во время взрыва, сообщает «НГС. ОМСК».

Корреспондент НГС. ОМСК Анна Никифорова рассказала, в момент взрыва она ехала в метро Санкт-Петербурга, и услышала, как по громкой связи в вагонах метро объявили, что станции закрыты по техническим причинам.

«Люди в метро не знали, что взрыв произошел. Поезд ехал дальше. Люди проезжали несколько остановок, пытаясь перейти на другие ветки, но и там оказывалось, что закрыто. В основном закрыты все станции синей ветки — в том числе и станция «Технологический институт», — сообщила журналистка.

По её словам, в течение 20 минут после появления сообщения о взрыве не работала сотовая связь. В метро при этом работал интернет, поэтому в соцсетях люди предупреждали друг друга об опасности.

По данным РБК, 3 апреля на синей ветке санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, около 50 ранены.

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