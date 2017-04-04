Мэрия Уфы призвала повысить бдительность в связи с терактом в Санкт-Петербурге

«Надо быть очень бдительными, ситуация сложная. Необходимо еще раз проверить системы жизнеобеспечения. В первую очередь, энергетические объекты, объекты водоснабжения и водоотведения и, в целом, систему безопасности», — подчеркнули сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один, на «Площади Восстания», удалось предотвратить.