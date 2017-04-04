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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы призвала повысить бдительность в связи с терактом в Санкт-Петербурге

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы призвала повысить бдительность в связи со случившимся накануне терактом в Санкт-Петербурге.

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«Надо быть очень бдительными, ситуация сложная. Необходимо еще раз проверить системы жизнеобеспечения. В первую очередь, энергетические объекты, объекты водоснабжения и водоотведения и, в целом, систему безопасности», — подчеркнули сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один, на «Площади Восстания», удалось предотвратить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Следствие проверит и другие версии происшествия. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

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