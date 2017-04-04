В Уфе возбуждено уголовное дело по факту наезда на сотрудника ГИБДД

Он подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

По данным пресс-службы следственного управления СКР по РБ, 27 марта в Советском районе Уфы постовые во время несения службы заметили двух молодых людей, которые что-то высматривали в стоящем во дворе дома автомобиле ВАЗ-2107. Стражи порядка решили узнать причину такого поведения, а также проверить документы. Подозрительные граждане проигнорировали требования представителей власти, сели в свой ВАЗ-2107 и скрылись. На улице Достоевского «Жигули» были вынуждены остановиться из-за затруднения движения. Тогда один из постовых попытался задержать водителя, но тот резко начал движение. При этом он задел стоявшую рядом машину и сбил постового. Сотрудник полиции получил травму, опасную для жизни и здоровья. Автомобиль нарушителя скрылся, но вскоре сотрудники МВД его обнаружили и задержали водителя — 28-летнего уфимца.