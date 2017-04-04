Лежавший на путях мужчина погиб под поездом в Березовке

Несчастный случай произошел сегодня ночью в 60 метрах от железнодорожного переезда в поселке Березовка. Как пояснили в пресс-службе, машинист грузового состава, ехавшего со стороны Железногорска в свете фар заметил на путях лежащего мужчину и попытался остановить состав, но экстренное торможение не помогло, и поезд наехал на мужчину.

В полиции пояснили, что пока ни личность мужчины, ни обстоятельства, при которых он оказался на путях, ни его состояние перед смертью не установлены.