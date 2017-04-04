Лежавший на путях мужчина погиб под поездом в Березовке
В Березовском районе под поездом погиб неизвестный мужчина, сообщили 4 апреля в
В Березовском районе под поездом погиб неизвестный мужчина, сообщили 4 апреля в
Несчастный случай произошел сегодня ночью в 60 метрах от железнодорожного переезда в поселке Березовка. Как пояснили в
В полиции пояснили, что пока ни личность мужчины, ни обстоятельства, при которых он оказался на путях, ни его состояние перед смертью не установлены.
«В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность погибшего, разыскивают свидетелей происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося», — отметили в