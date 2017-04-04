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08:28 (мск), источник: Newslab.ru

Лежавший на путях мужчина погиб под поездом в Березовке

В Березовском районе под поездом погиб неизвестный мужчина, сообщили 4 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Несчастный случай произошел сегодня ночью в 60 метрах от железнодорожного переезда в поселке Березовка. Как пояснили в пресс-службе, машинист грузового состава, ехавшего со стороны Железногорска в свете фар заметил на путях лежащего мужчину и попытался остановить состав, но экстренное торможение не помогло, и поезд наехал на мужчину.

В полиции пояснили, что пока ни личность мужчины, ни обстоятельства, при которых он оказался на путях, ни его состояние перед смертью не установлены.

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность погибшего, разыскивают свидетелей происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося», — отметили в пресс-службе.

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