Суд в Иркутске продлил арест транспортных полицейских по делу о взятке в 20 млн рублей

Октябрьский районный суд города Иркутска до 3 июня 2017 года продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя транспортного прокурора Иркутской области Карапета Геворкяна, заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексея Ракульцева и начальника ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский Григория Прокофьева. Злоумышленники подозреваются в получении взятки в 20 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам регионального управления ФСБ России были возбуждены уголовные дела по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. По версии следствия, обвиняемые получили от коммерсанта через посредника взятку в размере 20 млн рублей за беспрепятственный перевоз грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя. В настоящее время оба сотрудника транспортной полиции по ходатайству следствия арестованы судом. В конце февраля по этому же делу задержан бывший заместитель транспортного прокурора Иркутской области Карапет Геворкян.

«В суд поступило ходатайство руководителя отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу указанным лицам. Постановлением суда от 29 марта ходатайство удовлетворено», — говорится в сообщении.

Кроме того, на постановление суда поступила апелляционная жалоба.