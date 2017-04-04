Войну без правил объявили неизвестные автовладельцам в Хабаровске

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Сразу несколько автомобилей попали за последнее время под удар борцов со стихийными парковками в Хабаровске. Как выяснилось, во всех последних случаях владельцы машин пострадали незаслуженно, сообщил корр. ИА AmurMedia.

Напомним, противостояние жителей краевой столицы с неразумными автовладельцами достигло своего апогея. В борьбе со стихийными парковками горожане пускают в ход абсолютно все: помидоры, яйца, кефир, зеленку, краску, саморезы, мусор, цветочные горшки и даже, как это не удивительно, юмор. Так, в декабре прошлого года хабаровчане, не пожелавшие мириться с оставленными во дворах машинами, сделали ход конем: объявили конкурс на самую худшую парковку. В качестве главного приза — зловонный «подарок с небес».

А в марте текущего года показательный и весьма доходчивый способ борьбы с автохамами продемонстрировал водитель крана-манипулятора. Иномарку, перегородившую дорогу другим машинам в районе бизнес-центра «Золотые башни» на Восточном шоссе, водитель грузоподъемной машины обложил бетонными блоками.

Однако, по наблюдениям автолюбителей, горожане в борьбе со стихийными парковками явно перегнули палку. По словам потерпевшего владельца машины, его транспорт неизвестные испачкали накануне в районе дома № 24 на Матвеевском шоссе, причем без всякого на то основания.

«Вчера помыл автомобиль, сегодня утром просыпаюсь и вижу это. Люди были, есть и будут свиньями! Машина стояла на парковочном месте, никому не мешала», — пожаловался автовладелец. На сторону потерпевшего горожанина встали и интернет-пользователи. «Зависть чистой машине», «Сегодня утром выезжая со двора, обратила внимание на эту машину. Стояла, как и все, на парковке возле дома», — прокомментировали завсегдатаи Сети.

Как утверждают очевидцы, беспочвенным нападкам со стороны горожан неоднократно подвергались владельцы личного транспорта, проживающие в районе Рабочего городка. Там припаркованные в положенном месте и никому не мешающие машины кто-то «обстреливают» сверху, и в этом угадывается явно недетский почерк.

Как сообщалось ранее, сотрудники городского ГИБДД в этом случае, увы, повлиять на недобросовестных водителей не в силах, поэтому возмущенные люди и вынуждены прибегать к не самым чистым методам борьбы с владельцами машин. По словам председателя городской думы Сергея Савкова, наводить порядок в своих дворах должны прежде всего сами собственники жилья.