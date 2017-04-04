В Екатеринбурге мужчину отправили в колонию за пьяное вождение

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, следователи установили, что 18 декабря 2016 года Силин, зная, что лишен права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь управлял «ВАЗ-21144». Его остановил сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу и отстранил от права управления автомобилем. Инспектор направил Силина на медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался.

В суде первой инстанции государственный обвинитель обращала внимание суда на то, что автотранспортное средство — это уже источник повышенной опасности, а в случае, когда им управляет лицо в состоянии опьянения, создает угрозу не только чужому имуществу, но и жизни, и здоровью граждан. Кроме того, государственный обвинитель отметила, что подсудимый не раз подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в октябре 2015 года осужден за совершение аналогичного преступления, а назначенное ему наказание в виде обязательных работ должным образом не повлияло на исправление Силина. Государственный обвинитель ориентировала суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы.

Однако доводы государственного обвинителя не были учтены при вынесении приговора. В феврале 2017 года судья вновь назначил Ивану Силину наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на три года.