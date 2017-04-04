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08:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 300 пачек кофе украл житель Хабаровского края

В дежурную часть полиции Комсомольска-на-Амуре обратился владелец магазина.

Он рассказал, что на протяжении месяца со склада торговой точки пропадает кофе. В ходе инвентаризации предприниматель недосчитался почти 300 пачек с напитком. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражи совершал грузчик продуктовой базы. Злоумышленник выносил товар из помещения и продавал его по сниженной цене на городском рынке. На полученные деньги фигурант покупал выпивку. Сейчас 41-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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