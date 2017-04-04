Почти 300 пачек кофе украл житель Хабаровского края

Он рассказал, что на протяжении месяца со склада торговой точки пропадает кофе. В ходе инвентаризации предприниматель недосчитался почти 300 пачек с напитком. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражи совершал грузчик продуктовой базы. Злоумышленник выносил товар из помещения и продавал его по сниженной цене на городском рынке. На полученные деньги фигурант покупал выпивку. Сейчас 41-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.