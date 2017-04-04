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09:10 (мск), источник: АиФ Омск

Ночью в Иртыше утонула женщина

Подоспевшей бригаде скорой помощи спасти её не удалось.

Ночью в Иртыше утонула женщина, сообщает «Вечерний Омск».

Инцидент произошёл вчера в половине двенадцатого ночи около Фрунзенского моста.

Молодые люди, прогуливающиеся под Фрунзенским мостом, услышали крики о помощи и позвонили в полицию. На призывы о помощи мужчина бросился к берегу, попросив прохожих позвонить спасателям. Он увидел в воде женщину, и сказал ей хвататься за ветки и выбираться на дерево.

Женщина послушалась и зацепилась за ветку. Мужчина, чувствуя, что тонет, выбрался. Спасатели вытащили женщину на берег и передали врачам скорой помощи. Однако медикам спасти её не удалось.

По факту гибели женщины следователи СУ СКР по Омской области проводят проверку, устанавливая, был ли это несчастный случай или попытка суицида.

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