Жители Воронежской области получили 63 года колонии на пятерых за разбой и убийство

Суд приговорил жителей Воронежской области к 63 годам колонии на пятерых за убийство 32-летнего воронежца, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 3 апреля. Тело горожанина со следами насилия нашли в водоеме неподалеку от поселка Подлесный Верхнехавского района 14 августа 2012 года. Объем уголовного дела составил 12 томов.

Дело оставалось нераскрытым на протяжении нескольких лет. В октябре 2015 года правоохранители получили информацию о причастности к совершению преступления пятерых сельчан. Тогда следователи возобновили предварительное расследование, опросили очевидца происшествия. Подозреваемых задержали.

Суд установил, что трое осужденных вместе с воронежцем выпивали в дачном доме, располженном в СНТ «Ветеран-1» в Верхнехавском районе. В разгар общения мужчина похвастался новым приятелям, что у него на карте лежит 100 тыс. рублей. Узнав о большой сумме, сельчане связали гостя из Воронежа, забрали банковскую карту и стали его избивать, выпытывая пин-код. Но мужчина молчал. Вскоре на дачу на машине приехали еще несколько человек, которым сказали о солидном счете жертвы. Вновь прибывшие присоединились к пыткам, избивая мужчину руками, ногами и костылями по голове и телу. Во время побоев истязатели решили вывезти жертву к водоему неподалеку. Мужчину связали тросом и привезли на берег местного пруда. На шею жертве накинули петлю, затягивали ее, и при этом погружали голову воронежца в воду. Гостя пытали, пока он не умер. Бросив тело убитого, пятеро преступников скрылись.

Как выяснили следователи, на банковской карте воронежца было всего 6 тыс.рублей, а не 100 тыс.рублей, как он хвастался в разговоре. Пароль истязатели так и не узнали. В ходе следствия также выяснилось, что один из осужденных подверг избиению 23-летнего знакомого, проходившего свидетелем по уголовному делу. Преступник заставил знакомого написать заявление под диктовку, о том, что он не причастен к данным преступлениям.

Суд признал 27-летнего и 29-летнего мужчин виновными в убийстве (п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Им назначили 19 лет и 21 год исправительной колонии строгого режима соответственно. Также родственники убитого взыскали с преступников 700 тыс. рублей морального вреда. Также суд признал 30-летнего и 38-летнего сельчан виновными в разбое. Жители области получили 10 лет колонии особого режима и 4 года исправительной колонии строго режиме соответственно. А 28-летнего мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за разбой и принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.