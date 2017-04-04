Куйвашев направил главе Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями

«Это трагедия еще раз подчеркнула необходимость консолидации нашего общества в борьбе с международным терроризмом, единство и сплоченность россиян перед лицом тяжелых испытаний. Свердловская область в этот трудный час готова оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим в результате теракта. Жители нашего региона скорбят вместе с близкими и родственниками погибших», — говорится в соболезновании.

Жители Екатеринбурга также почтили память погибших во время вчерашнего теракта. Горожане несли цветы и свечи на площадь Труда и к бюсту Петра I в Историческом сквере.

Вчера, после того как стало известно о взрывах в петербургском метро, Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона — в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Генпрокуратура РФ признала взрыв на перегоне станций петербургской подземки терактом. Взрыв в петербургском метро произошел в перегоне между станциями поземки «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 10 человек, 51 пострадал.