Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
МИД Украины отреагировал на взрыв в метро Петербурга
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
09:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев направил главе Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил главе Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму с соболезнованиями в связи в терактом в метро.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Это трагедия еще раз подчеркнула необходимость консолидации нашего общества в борьбе с международным терроризмом, единство и сплоченность россиян перед лицом тяжелых испытаний. Свердловская область в этот трудный час готова оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим в результате теракта. Жители нашего региона скорбят вместе с близкими и родственниками погибших», — говорится в соболезновании.

Жители Екатеринбурга также почтили память погибших во время вчерашнего теракта. Горожане несли цветы и свечи на площадь Труда и к бюсту Петра I в Историческом сквере.

Вчера, после того как стало известно о взрывах в петербургском метро, Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона — в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Генпрокуратура РФ признала взрыв на перегоне станций петербургской подземки терактом. Взрыв в петербургском метро произошел в перегоне между станциями поземки «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 10 человек, 51 пострадал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Теракт в петербургском метро
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге
Москвичи несут цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Дети-барабанщики возглавят пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
СМИ: задержан глава Удмуртии Александр Соловьев
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь