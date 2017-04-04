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09:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге двухлетняя девочка отравилась спиртом

В столице Урала полиция проводит проверку по факту отравления двухлетней девочки спиртосодержащей жидкостью. Ребенок доставлен в больницу с диагнозом «острое отравление этанолом».

Об этом Накануне.RU сообщили в отделе связей со СМИ УВМД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, когда 31-летняя мать со своей подругой распивали алкоголь из «фунфырика». Жидкость оказалась в свободном доступе, и ребенок выпил ее. Девочку госпитализировали в детскую больницу № 9.

«В отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье “Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, мать заплатит штраф от 100 до 500 руб. Также семья будет поставлена на профилактический учет», — сообщили пресс-службе.

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