В Екатеринбурге двухлетняя девочка отравилась спиртом
В столице Урала полиция проводит проверку по факту отравления двухлетней девочки спиртосодержащей жидкостью. Ребенок доставлен в больницу с диагнозом «острое отравление этанолом».
В столице Урала полиция проводит проверку по факту отравления двухлетней девочки спиртосодержащей жидкостью. Ребенок доставлен в больницу с диагнозом «острое отравление этанолом».
Об этом Накануне.RU сообщили в отделе связей со СМИ УВМД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, когда 31-летняя мать со своей подругой распивали алкоголь из «фунфырика». Жидкость оказалась в свободном доступе, и ребенок выпил ее. Девочку госпитализировали в детскую больницу № 9.
«В отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье “Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, мать заплатит штраф от 100 до 500 руб. Также семья будет поставлена на профилактический учет», — сообщили