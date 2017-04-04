В Екатеринбурге двухлетняя девочка отравилась спиртом

Об этом Накануне.RU сообщили в отделе связей со СМИ УВМД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, когда 31-летняя мать со своей подругой распивали алкоголь из «фунфырика». Жидкость оказалась в свободном доступе, и ребенок выпил ее. Девочку госпитализировали в детскую больницу № 9.