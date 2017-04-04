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09:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Два внедорожника столкнулись недалеко от Университета путей сообщения в Хабаровске

Оба водителя утверждали, что ехали на зеленый сигнал светофора.

Источник: Губерния онлайн

У главного корпуса Дальневосточного университета путей сообщения в понедельник вечером столкнулись два внедорожника, которые ехали по регулируемому перекрестку пересекающимися курсами, сообщает портал «Губерния».

После удара «Ленд Крузер Прадо» развернуло на 180 градусов. Водитель этого автомобиля пересекал улицу Серышева поперек, двигаясь по Некрасова от Амурского бульвара в северном направлении. «Мицубиши Эль-200» приближался к перекрестку со стороны автовокзала, направляясь в сторону Амура.

Оба водителя настаивали на том, что когда они въезжали на перекресток, им или еще, или уже горел зеленый свет.

«Прадо» получил удар в заднюю колесную арку, что и обеспечило ему крутой разворот. Пикап повреждений практически не получил.

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