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09:39 (мск), источник: Новости Перми

Жену экс-главы «Экопромбанка» заподозрили в пособничестве при хищении 249 млн

Возбуждено уголовное дело против бывшего председателя кредитного комитета ОАО АКБ «Экопромбанк» Татьяны Мазуки. Ее заподозрили в пособничестве своему мужу — бывшему председателю правления «Экопромбанка» Андрею Туеву — при растрате более 249 млн рублей.

Расследование о хищениях в обанкроченном кредитном учреждении было начато 20 ноября 2015 года. Туев, который скрылся от полиции, с 12 июля 2016 был в международном розыске. Заочно он обвинен в растрате и злоупотреблении полномочиями на общую сумму более 482,6 млн рублей, Ленинским судом Перми вынесено постановление о его заочном аресте. В сентябре 2016 года Туев был задержан на Кипре местной полицией по поручению Интерпола. Ожидается, что вскоре он будет экстрадирован в Россию.

По версии полиции, с 4 июня по 27 августа 2013 года председатель правления «Экопромбанка» Туев, действуя совместно с неустановленными лицами, используя подложные документы, заключил кредитный договор от 15 октября 2013 года с ООО «Рейс», что привело к потере банком 249,6 млн рублей. Расследуя эпизод, правоохранители вышли на след председателя кредитного комитета, начальника казначейства, заместителя главного бухгалтера «Экопромбанка» Татьяну Мазуку. Допрошенные свидетели из числа членов кредитного комитета сообщили, что жена главы «Экопромбанка» фактически заставила проголосовать за выделение ничем не обеспеченного займа для ООО «Рейс».

Уголовное дело в отношении Мазуки возбуждено 30 марта 2017 года по ч.5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере», ей грозит до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей. Ленинский районный суд разрешил наложить арест на четыре текущих и карточных счета подозреваемой, открытых в рублях и евро в АО «ЮниКредитБанк».

Сама Татьяна Мазука, по сведениям российских силовиков, также находится на Кипре. Вероятно, ее, как и мужа, ждут задержание и экстрадиция в Россию, предположил собеседник из прокуратуры Пермского края.

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