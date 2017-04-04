В Пермском крае насмерть сбили пешехода

В 00:40 со стороны Верещагино в направлении деревни Кукеты двигался автомобиль «ВАЗ-21134». За рулем был мужчина 1993 года рождения.

На седьмом километре дороги он допустил наезд на пешехода — мужчину 48 лет. По предварительным данным, он шел обочине во встречном направлении и упал на проезжую часть перед близко движущемся автомобилем.

В результате пешеход погиб.