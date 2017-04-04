В Пермском крае насмерть сбили пешехода
ДТП произошло в ночь на 4 апреля на дороге «Верещагино — Кукеты». Пешеход шел по обочине, упал и попал под машину.
ДТП произошло в ночь на 4 апреля на дороге «Верещагино — Кукеты». Пешеход шел по обочине, упал и попал под машину.
В 00:40 со стороны Верещагино в направлении деревни Кукеты двигался автомобиль «ВАЗ-21134». За рулем был мужчина 1993 года рождения.
На седьмом километре дороги он допустил наезд на пешехода — мужчину 48 лет. По предварительным данным, он шел обочине во встречном направлении и упал на проезжую часть перед близко движущемся автомобилем.
В результате пешеход погиб.