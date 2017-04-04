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09:46 (мск), источник: РБК

СК объявил в розыск восемь человек после убийства полицейских в Астрахани

По подозрению в причастности к убийству двух сотрудников полиции в Астрахани разыскиваются восемь человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Астраханской области.

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Согласно сообщению, в розыск объявлены:

  • уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения,
  • уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана,
  • житель Астрахани​ Альибек Гизатов 1990 года рождения,
  • житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения,
  • житель Астраханской области Намик Агарзаев 1996 года рождения,
  • житель Астраханской области Рамзан Кукулаев 1996 года рождения,
  • житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1979 года рождения, Ильяс Магомедов 1990 года рождения,
  • уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.


На сайте следственного управления СКР также опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве полицейских.

Вооруженное нападение на двух полицейских в Астрахани произошло в ночь на 4 апреля. Оба сотрудника — лейтенант и старший лейтенант полиции были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Машину марки «Газель» объявили в розыск.

Преступники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в двух инспекторов ДПС, которые находились при исполнении должностных обязанностей. Это произошло у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная в Ленинском районе города. Потерпевшие скончались на месте. Преступники завладели табельным оружием, после чего скрылись с места происшествия.

Комментарии
5
Лука
Ща напишут убийцы были загримрованны под джихадистов и у преступников нет национальности !
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Kerri Cass
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Sergei Moskalev
Прекратите про нерусь писать. Уродов и среди других наций не меньше. А максу якутскому отдельно замечу - по вашему за не справедливо признанную вину получаешь право стрелять в полицию? Вы в своем уме? А то что у тех, кого полиция по вашему понятию не справедливо по админ нарушению прижала, имеется право иметь огнестрельное оружие и стрелять в людей? Вы здоровы?
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