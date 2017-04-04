СК объявил в розыск восемь человек после убийства полицейских в Астрахани
По подозрению в причастности к убийству двух сотрудников полиции в Астрахани разыскиваются восемь человек.
По подозрению в причастности к убийству двух сотрудников полиции в Астрахани разыскиваются восемь человек.
Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Астраханской области.
Согласно сообщению, в розыск объявлены:
На сайте следственного управления СКР также опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве полицейских.
Вооруженное нападение на двух полицейских в Астрахани произошло в ночь на 4 апреля. Оба сотрудника — лейтенант и старший лейтенант полиции были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Машину марки «Газель» объявили в розыск.
Преступники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в двух инспекторов ДПС, которые находились при исполнении должностных обязанностей. Это произошло у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная в Ленинском районе города. Потерпевшие скончались на месте. Преступники завладели табельным оружием, после чего скрылись с места происшествия.
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