СК объявил в розыск восемь человек после убийства полицейских в Астрахани

Согласно сообщению, в розыск объявлены:

уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения,

уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана,

житель Астрахани​ Альибек Гизатов 1990 года рождения,

житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения,

житель Астраханской области Намик Агарзаев 1996 года рождения,

житель Астраханской области Рамзан Кукулаев 1996 года рождения,

житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1979 года рождения, Ильяс Магомедов 1990 года рождения,

уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.



На сайте следственного управления СКР также опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве полицейских.

Вооруженное нападение на двух полицейских в Астрахани произошло в ночь на 4 апреля. Оба сотрудника — лейтенант и старший лейтенант полиции были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Машину марки «Газель» объявили в розыск.



Преступники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в двух инспекторов ДПС, которые находились при исполнении должностных обязанностей. Это произошло у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная в Ленинском районе города. Потерпевшие скончались на месте. Преступники завладели табельным оружием, после чего скрылись с места происшествия.