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09:42 (мск), источник: РБК

Спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин России, выходец из Киргизии, уточнили спецслужбы республики. Как сообщал ранее «Интерфакс», террорист-смертник действовал в одиночку. «Коммерсантъ» указывал на то, что взрыв готовила организованная группа.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам собеседника агентства, «возможным исполнителем теракта по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил «Интерфаксу», что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии.

По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.

Источник агентства в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

Источник: AFP 2017

О том, что исполнителем теракта в петербургском метро мог быть уроженец Киргизии, написала ранее «Фонтанка». По данным издания, одним из подозреваемых является 22-летний Акбаржон Джалилов, выходец из киргизского города Ош, который уже более шести лет живет в Санкт-Петербурге, и за все время нахождения в России сменил несколько паспортов.

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Ранее агентству ТАСС в министерстве иностранных дел Киргизии сообщили, что, по предварительным данным, среди погибших в результате взрыва нет граждан республики. По словам сотрудников МИД, работники посольства Киргизии в России выехали на место происшествия, они будут уточнять информацию о гражданах республики, которые могли пострадать во время взрыва в метро.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на посольство Киргизии в Москве сообщило, что российские власти пока не обращались к Бишкеку по поводу возможной причастности выходца из республики к теракту в Санкт-Петербурге. После получения соответствующего запроса Киргизия окажет необходимое содействие, подчеркнули в диппредставительстве.

Взрыв в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля, днем в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позже взрывотехники обнаружили на станции «Площадь Восстания» еще одну бомбу и обезвредили ее.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате случившегося погибли 11 человек. В списке пострадавших, который опубликовало МЧС Петербурга, значится еще 51 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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