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09:43 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец предстанет перед судом за нападение с ножом на бригаду врачей

Мужчина обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дело по факту нападения жителя Челябинска на врача скорой медицинской помощи — инцидент произошел в феврале в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Алексей Ермаков обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 13 февраля 2017 года в одной из квартир в Металлургическом районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить ножом в спину врача бригады службы «03», который оказывал медицинскую помощь его бывшей жене. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимающийся единоборствами.

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