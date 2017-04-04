На Южном Урале экс-чиновницу будут судить за хищение средств односельчан
В Челябинской области бывшая сотрудница администрации сельского поселения предстанет перед судом за хищение около 140 тысяч рублей своих односельчан.
В Челябинской области бывшая сотрудница администрации сельского поселения предстанет перед судом за хищение около 140 тысяч рублей своих односельчан.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Обвиняемая, являясь должностным лицом, присвоила деньги своих односельчан, передаваемые гражданами на оплату земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками.
Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.