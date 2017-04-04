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09:47 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале экс-чиновницу будут судить за хищение средств односельчан

В Челябинской области бывшая сотрудница администрации сельского поселения предстанет перед судом за хищение около 140 тысяч рублей своих односельчан.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Обвиняемая, являясь должностным лицом, присвоила деньги своих односельчан, передаваемые гражданами на оплату земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками.

Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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