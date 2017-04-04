На Южном Урале экс-чиновницу будут судить за хищение средств односельчан

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Обвиняемая, являясь должностным лицом, присвоила деньги своих односельчан, передаваемые гражданами на оплату земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками.

Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.