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09:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске за утро произошло 20 аварий из-за гололеда

Некоторые водители, несмотря на гололед и снег на дороге, не снижают скорость и ездят в обычном режиме.

Погода в апреле решила пошутить и засыпала Омск снегом, в настоящее время в регионе сохраняются гололед, порывистый ветер и холодная для апреля температура.

В первую очередь погода влияет на дорожную обстановку региона. Водителям в такую погоду следует быть внимательными на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию между участниками движения.

Однако не все водители изменили стиль вождения с переменой погоды. Последствия можно наблюдать уже сейчас: по данным региональной ГИБДД, утром в Омске произошло 20 ДТП. К счастью, все аварии небольшие и люди в них не пострадали.

Омская Госавтоинспекция призывает водителей подстроиться под сложные погодные условия.

Пресс-служба ГИБДД по Омской области:

 — Многолетняя практика лучших водителей свидетельствует о том, что правильная оценка дорожных условий, умелое применение надлежащих приемов управления, своевременный контроль технического состояния автомобиля, четкое и неукоснительное выполнение требований Правил дорожного движения позволяет уверенно водить автомобиль и по скользки дорогам.

Ведомство также рекомендует пешеходам усилить бдительность и не перебегать дорогу перед едущим автомобилем, особенно в неположенном месте — во время гололеда тормозной путь увеличивается, автомобилист может не успеть затормозить. Перед тем, как переходить дорогу по переходу, пешеход должен убедиться, что водители его видят и пропускают.

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