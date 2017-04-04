Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
У легких нашли новые функции
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Соцсети и очевидцы: что известно о взрыве в Петербурге
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
09:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Посетителей ТЦ в Ростове эвакуировали из-за бесхозного пакета

Информация о подозрительной находке поступила в полицию вечером 3 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Посетителей торгово-развлекательного центра «Горизонт» в Ростове эвакуировали из-за подозрительного пакета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, информация о обнаружении бесхозного пакета поступила в полицию вечером 3 апреля.

Прибывшие в ТЦ правоохранители эвакуировали его посетителей, территория вокруг здания была оцеплена.

Сообщается, что по итогам обследования пакета ничего опасного не обнаружено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое погибших и упавшие памятники. Последствия урагана в Ростовской области
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Киев призвал организаторов «Евровидения» не лезть в дела страны
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь