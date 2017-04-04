Посетителей ТЦ в Ростове эвакуировали из-за бесхозного пакета
Информация о подозрительной находке поступила в полицию вечером 3 апреля.
Информация о подозрительной находке поступила в полицию вечером 3 апреля.
Посетителей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, информация о обнаружении бесхозного пакета поступила в полицию вечером 3 апреля.
Прибывшие в ТЦ правоохранители эвакуировали его посетителей, территория вокруг здания была оцеплена.
Сообщается, что по итогам обследования пакета ничего опасного не обнаружено.