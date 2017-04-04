На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись два грузовика
3 апреля в 12:20 на дороге столкнулись два большегруза. От удара один из грузовиков вынесло на легковой автомобиль. Пострадали два человека, погибших нет.
3 апреля в 12:20 на дороге столкнулись два большегруза. От удара один из грузовиков вынесло на легковой автомобиль. Пострадали два человека, погибших нет.
43-летний житель Челябинска двигался по трассе на автомобиле «Renault-Magnum» с полуприцепом. На 24 километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком «Hino-300». За рулем «Hino» был пермяк 1982 года рождения.
От удара грузовик под управлением пермяка отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Kia-Spectra», которым управлял житель Кирова.
В аварии пострадал водитель грузовика «Hino-300» и 37-летний водитель «Kia-Spectra». Обоим назначено амбулаторное лечение.
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