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10:26 (мск), источник: Новости Перми

На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись два грузовика

3 апреля в 12:20 на дороге столкнулись два большегруза. От удара один из грузовиков вынесло на легковой автомобиль. Пострадали два человека, погибших нет.

43-летний житель Челябинска двигался по трассе на автомобиле «Renault-Magnum» с полуприцепом. На 24 километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком «Hino-300». За рулем «Hino» был пермяк 1982 года рождения.

От удара грузовик под управлением пермяка отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Kia-Spectra», которым управлял житель Кирова.

В аварии пострадал водитель грузовика «Hino-300» и 37-летний водитель «Kia-Spectra». Обоим назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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