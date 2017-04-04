В Башкирии пьяный мужчина избил и ограбил ветерана ВОВ

Он обвиняется в совершении преступления по статье «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

В ходе следствия выяснилось, что пьяный мужчина, зашел в дом к своему соседу, 85-летнему ветерану ВОВ. Он просил у пожилого человека деньги, но, услышав отказ, избил старика. После этого злоумышленник украл из дома пенсионера 4 200 рублей и скрылся.

Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.