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10:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пьяный мужчина избил и ограбил ветерана ВОВ

Прокуратура Чекмагушевского района направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления по статье «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

В ходе следствия выяснилось, что пьяный мужчина, зашел в дом к своему соседу, 85-летнему ветерану ВОВ. Он просил у пожилого человека деньги, но, услышав отказ, избил старика. После этого злоумышленник украл из дома пенсионера 4 200 рублей и скрылся.

Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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