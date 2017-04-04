В Волгоградской области пресечена деятельность преступной группы крупных наркосбытчиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области задержали двух подозреваемых в сбыте оптовых партий наркотиков.

Ранее полицейским стало известно, что двое жителей Тракторозаводского района — 23 и 25 лет — осуществляют сбыт наркотических средств, используя закладки и тайники на территории северных районов Волгограда. Через интернет они приобретали так называемую «синтетику», расфасовывали ее на оптовые партии, а затем бесконтактным способом сбывали через оборудованные оптовые тайники-закладки для более мелких сбытчиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при осмотре гаражного бокса в Дзержинском районе Волгограда, арендуемого одним из подозреваемых, обнаружили четыре пакета с наркотическим средством синтетического происхождения, общим весом свыше 750 граммов. Изъятого вещества хватило бы для приготовления 8 000 разовых доз.

Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке сбыта крупной партии запрещенного вещества. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ- «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.