В Волгоградской области пресечена деятельность преступной группы крупных наркосбытчиков
Преступники специализировались на сбыте оптовых партий наркотиков.
Преступники специализировались на сбыте оптовых партий наркотиков.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области задержали двух подозреваемых в сбыте оптовых партий наркотиков.
Ранее полицейским стало известно, что двое жителей Тракторозаводского района — 23 и 25 лет — осуществляют сбыт наркотических средств, используя закладки и тайники на территории северных районов Волгограда. Через интернет они приобретали так называемую «синтетику», расфасовывали ее на оптовые партии, а затем бесконтактным способом сбывали через оборудованные оптовые
В ходе проведения
Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке сбыта крупной партии запрещенного вещества. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ- «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.