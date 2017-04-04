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09:54 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области пресечена деятельность преступной группы крупных наркосбытчиков

Преступники специализировались на сбыте оптовых партий наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области задержали двух подозреваемых в сбыте оптовых партий наркотиков.

Ранее полицейским стало известно, что двое жителей Тракторозаводского района — 23 и 25 лет — осуществляют сбыт наркотических средств, используя закладки и тайники на территории северных районов Волгограда. Через интернет они приобретали так называемую «синтетику», расфасовывали ее на оптовые партии, а затем бесконтактным способом сбывали через оборудованные оптовые тайники-закладки для более мелких сбытчиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при осмотре гаражного бокса в Дзержинском районе Волгограда, арендуемого одним из подозреваемых, обнаружили четыре пакета с наркотическим средством синтетического происхождения, общим весом свыше 750 граммов. Изъятого вещества хватило бы для приготовления 8 000 разовых доз.

Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке сбыта крупной партии запрещенного вещества. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ- «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

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