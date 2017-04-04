Снаряд времен войны обнаружили на проезжей части в Барановичах

Сообщение об обнаружении на ул. Тельмана предмета, внешне похожего на боеприпас, поступило барановичским спасателям сегодня в 00.46. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС увидели лежащий на проезжей части возле бордюра снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны. Ближайшие дома находились на расстоянии примерно 20−25 м.

До приезда группы разминирования спасатели совместно с сотрудниками ГОВД оцепили место происшествия, эвакуация жильцов не проводилась. Движение транспорта по ул. Тельмана было ограничено. В 2.19 специалисты установили, что предмет является артиллерийским снарядом 76 мм. Боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения.