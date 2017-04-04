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10:48 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе объявили трехдневный траур по жертвам взрыва в Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга; отменены все массовые и развлекательные мероприятия, говорится на сайте горадминистрации.

Источник: РИА Новости

«В связи с введением трехдневного траура в муниципальном образовании городской округ Симферополь, приспущены государственные флаги и отменены все массовые и развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителей и гостей крымской столицы просят обращать внимание на посторонние предметы, бесхозные вещи, пакеты, свертки, вызывающие подозрение, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на открытые двери чердачных и подвальных помещений.

«Категорически запрещается трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать какое-либо механическое воздействие на них; в целях собственной безопасности и безопасности окружающих проявляйте осторожность и осмотрительность. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета», — говорится в сообщении.

Об обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить спецслужбам, отмечают власти.

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