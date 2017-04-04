Пермяк украл из детского садика два ноутбука
В полицию по Свердловскому району города обратилась сотрудница детского сада — неизвестный похитил из музыкального зала два ноутбука. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
В полицию по Свердловскому району города обратилась сотрудница детского сада — неизвестный похитил из музыкального зала два ноутбука. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские изъяли улики, опросили возможных свидетелей и очевидцев. В ходе разыскных работ вор был установлен. Подозреваемый — ранее судимый безработный пермяк 1982 года рождения — был задержан.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.