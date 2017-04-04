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10:04 (мск), источник: Om1.ru

Омские таксисты ночью увезли за города гражданина Казахстана, ограбили его и бросили на трассе

Два рецидивиста, занимающиеся частным извозом, силой отняли у мужчины деньги и оставили его ночью посреди трассы.

В Омске завершился судебный процесс над двумя рецидивстами, ограбившими жителя Казахстана. Ленинский районный суд Омска рассмотрел материалы уголовного дела и признал обвиняемых виновными.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Тогда 35-летний гражданин Казахстана обратился за помощью в полицию.

В тот вечер мужчина поймал попутную машину, в ней уже сидело двое пассажиров. После того, как машина выехала за город, попутчик на переднем сидении в грубой форме потребовал 12 тысяч рублей. Однако у жителя Казахстана было с собой только три тысячи рублей, их отнял сидящий рядом незнакомец.

Грабители бросили иностранца на трассе ночью, однако тот не растерялся. Мужчина добрался до железнодорожной станции вокзала Омск.

Полицейским вскоре удалось задержать подозреваемых. Они оказались хорошо знакомы правоохранительным органам — мужчины не раз бывали за решеткой за кражи, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

В итоге Ленинский районный суд Омска признал рецидивистов виновными. Одного из них приговорили к двум годам шести месяцам в колонии строгого режима, другому назначили наказание в виде одного года шести месяцам в к исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

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