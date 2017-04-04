Омские таксисты ночью увезли за города гражданина Казахстана, ограбили его и бросили на трассе

В Омске завершился судебный процесс над двумя рецидивстами, ограбившими жителя Казахстана. Ленинский районный суд Омска рассмотрел материалы уголовного дела и признал обвиняемых виновными.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Тогда 35-летний гражданин Казахстана обратился за помощью в полицию.

В тот вечер мужчина поймал попутную машину, в ней уже сидело двое пассажиров. После того, как машина выехала за город, попутчик на переднем сидении в грубой форме потребовал 12 тысяч рублей. Однако у жителя Казахстана было с собой только три тысячи рублей, их отнял сидящий рядом незнакомец.

Грабители бросили иностранца на трассе ночью, однако тот не растерялся. Мужчина добрался до железнодорожной станции вокзала Омск.

Полицейским вскоре удалось задержать подозреваемых. Они оказались хорошо знакомы правоохранительным органам — мужчины не раз бывали за решеткой за кражи, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.