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10:31 (мск), источник: Югополис

Краснодарские полицейские раскрыли серию краж велосипедов

Серийный велосипедный вор задержан.

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о краже двух велосипедов из подъезда обратился житель многоквартирного дома на улице Российской. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, составила ориентировку на предполагаемого вора.

Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из развлекательных заведений на улице Северной. Ранее не судимый 19-летний житель Екатеринбурга припарковал один из украденных велосипедов возле кафе, где распивал спиртные напитки. Он сознался в содеянном и пояснил, что второе транспортное средство продал за 2 тысячи рублей своему знакомому.

Похищенные велосипеды изъяли и вернули владельцу. Также следователям удалось установить причастность задержанного еще к четырем аналогичным фактам краж.

Возбуждены уголовные дела. Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по городу Краснодару.

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