СК: дело о «мертвых душах» во время вакцинации расследуют в Любани
МИНСК, 4 апр — Sputnik.
МИНСК, 4 апр — Sputnik.
Следователи изъяли внутриведомственные
«Любанским районным отделом СК возбуждено в отношении участкового
По ее словам, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в прошлом году врач, желая избежать ответственности и получить премиальные, внес заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан.
«Согласно этим записям несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было», — сказала Белоног.
По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами республики.
Проверяется информация по факту халатного выполнения должностных инструкций иных медицинских работников, отметила Белоног.