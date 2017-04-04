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10:20 (мск), источник: Sputnik.by

СК: дело о «мертвых душах» во время вакцинации расследуют в Любани

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Врач-терапевт из Любани подозревается в служебном подлоге, речь идет о внесении заведомо ложных сведений о вакцинации населения, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

Следователи изъяли внутриведомственные нормативно-правовые акты и медицинскую документацию, касающуюся вопросов оказания услуг по вакцинации, допрашиваются свидетели, персонал и должностные лица учреждения здравоохранения, назначены криминалистические экспертизы.

«Любанским районным отделом СК возбуждено в отношении участкового врача-терапевта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в прошлом году врач, желая избежать ответственности и получить премиальные, внес заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан.

«Согласно этим записям несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было», — сказала Белоног.

По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами республики.

Проверяется информация по факту халатного выполнения должностных инструкций иных медицинских работников, отметила Белоног.

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