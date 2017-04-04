В Челябинске автобус врезался в троллейбус

В Челябинске 3 апреля произошло ДТП с участием двух видов общественного траснпорта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото в социальных сетях.

На улице Труда возле МФЦ автобус № 64 резался в троллейбус № 17. ЧП произошло около 17:00.

Очевидцы выложили в сеть фото с места происшествия. В итоге оба транспортных средства встали, авария спровоцировала пробку на дороге.