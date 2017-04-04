Бывший глава челябинского Копейска обвиняется в махинациях с земельными участками

По версии следствия, обвиняемый, являясь главой города в период 2012—2014 годов, получил взятки на общую сумму не менее 2 млн рублей. Экс-чиновник способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания, говорится в сообщении.

Он обвиняется по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что глава Копейского городского округа В. Истомин был задержан 25 июля 2016 года. По версии следствия, он получил взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий.

В. Истомин занимал пост главы Копейска с 4 декабря 2011 года. В 2006—2011 годах возглавлял администрацию Ленинского района Челябинска.