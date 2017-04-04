Очевидцы сообщают о сбитом пешеходе на трассе Калининград-Гвардейск
По предварительным данным, пешеход скончался.
По предварительным данным, пешеход скончался.
Очевидцы сообщают о сбитом пешеходе на трассе
Автомобилисты считают, что выжить пострадавшему (предположительно, это была женщина) в аварии не удалось.
«Человека насмерть сбили. В 4утра ехали. ГАИ только подъезжали. Минут 15 назад. Тело не накрыли», — написал один из очевидцев.
Как отмечают водители, поблизости от места аварии нет пешеходных переходов. Подробности аварии уточняются.