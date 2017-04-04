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10:24 (мск), источник: АиФ Калининград

Очевидцы сообщают о сбитом пешеходе на трассе Калининград-Гвардейск

По предварительным данным, пешеход скончался.

Очевидцы сообщают о сбитом пешеходе на трассе Калининград-Гвардейск вблизи поселка Ушаково. Авария произошла около 4 часов утра во вторник, 4 апреля.

Автомобилисты считают, что выжить пострадавшему (предположительно, это была женщина) в аварии не удалось.

«Человека насмерть сбили. В 4утра ехали. ГАИ только подъезжали. Минут 15 назад. Тело не накрыли», — написал один из очевидцев.

Как отмечают водители, поблизости от места аварии нет пешеходных переходов. Подробности аварии уточняются.

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