Сотруднику калининградской колонии грозит штраф 2 млн рублей за «виртуальную взятку»
В отношении работника УФСИН возбуждено уголовное дело.
В отношении работника УФСИН возбуждено уголовное дело.
В отношении сотрудника исправительной колонии № 9 возбудили уголовное дело за получение «виртуальной взятки». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В середине марта офицера внутренней службы задержали за получение 15 тысяч рублей. Деньги ему перевели на QIWI кошелёк. Специалисты установили, что сотрудник колонии неоднократно доставлял на территорию исправительного учреждения запрещённые предметы.
Действия работника УФСИН квалифицировали по части 3 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки». Нарушителю грозит штраф до двух миллионов рублей с лишением права занимать определённые должности.