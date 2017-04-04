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10:48 (мск), источник: Новости Воронежа

СКР возбудил уголовное дело по факту падения дерева на 13-летнюю девушку под Воронежем

Школьница скончалась на месте происшествия.

Во вторник, 4 апреля, региональный СКР сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 13-летней девушке. Следователи выяснили, что в поселке ВНИИС Рамонского района школьница находилась на площадке неподалеку от своего дома.

«Дерево упало на 13-летнюю девушку. Она скончалась до приезда медиков», — отметили в СКР.

Виновному грозит 2 года тюрьмы.

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