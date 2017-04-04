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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Петербуржцы продолжают нести цветы к месту взрыва в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Жители Петербурга с самого утра продолжают нести цветы к месту взрыва на станции метро «Технологический институт», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Власти Петербурга объявили трехдневный траур.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВ петербургском метро произошел взрыв на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом».

Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Все новые и новые горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.

В районе метро усилена охрана, дежурят усиленные наряды полиции, а также частные охранные предприятия. Внутри станции метро не работают торговые точки, также дежурят полицейские наряды. На станциях метро для пассажиров постоянно передают сообщения о том, что сегодня все станции работают в обычном режиме.

У входа на станцию метро «Технологический институт» работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. Люди с цветами продолжают прибывать. В вестибюле «Технологического института» ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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