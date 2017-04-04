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10:45 (мск), источник: Publika.md

Ещё одну жертву «игры смерти» удалось спасти в Фалештах

13-летняя девочка из Фалешт этим утром пыталась покончить с собой. Сейчас она находится в реанимации. Родители говорят, что их дочь была участницей так называемой игры смерти.

Источник: Publika.md

За первые три месяца этого года молдавская полиция выявила 47 случаев участия в опасных играх. Двое подростков погибли. Ранее Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за доведение до самоубийства.

Теперь виновникам может грозить до 20 лет тюрьмы. Таким образом, власти надеются предупредить возможные трагедии, в том числе из-за так называемых игр смерти в социальных сетях.

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