Ещё одну жертву «игры смерти» удалось спасти в Фалештах

За первые три месяца этого года молдавская полиция выявила 47 случаев участия в опасных играх. Двое подростков погибли. Ранее Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за доведение до самоубийства.

Теперь виновникам может грозить до 20 лет тюрьмы. Таким образом, власти надеются предупредить возможные трагедии, в том числе из-за так называемых игр смерти в социальных сетях.